Turismo: 'Visitmodena' compie un anno con 287mila utenti

(ANSA) - MODENA, 01 FEB - Ha superato i 287mila utenti Visitmodena.it, il nuovo portale di promozione turistica della città che ha compiuto un anno il 31 gennaio, con oltre un milione 250 mila pagine visualizzate e una percentuale di nuovi contatti pari a circa l'83%. "Visitmodena sta diventando la vera porta di accesso a Modena e al territorio della provincia - commenta Ludovica Carla Ferrari, assessora a Turismo e promozione della città - e il portale di riferimento per l'offerta turistica in termini di contenuti, modalità di visita e programmazione, oltre a essere il cuore della campagna di promozione 'È tempo di Modena', che proseguirà anche quest'anno".

Per celebrare il compleanno, sul sito sarà pubblicato il primo video della serie "Una finestra su Modena" che va alla ricerca delle particolarità e dei tratti distintivi della città: la prima puntata, cui ne seguiranno altre cinque, si intitola "Parole" ed è dedicata ai modi di dire dialettali modenesi.

Parallelamente saranno realizzati e pubblicati altri sei video dedicati alla storia e alla cultura della città. Il portale contiene 2.100 schede su luoghi di vista, eventi, itinerari ed esperienze: queste ultime sono tra le pagine più visitate nel 2021, anche grazie al progetto "Welcome to Modena", promosso dalla Camera di commercio che prevede la consegna di un voucher, fino a un valore di 100 euro, ai turisti che soggiornano in città e in provincia per almeno due notti e che può essere speso sul territorio in ristoranti, negozi, tour, servizi turistici e musei. Tra gli utenti, circa il 91% proviene dall'Italia e, in particolare, dalle province di Milano (55.833 contatti), Roma (35.966), Bologna (23.231), Torino (10.200) e Firenze (9.400).

Gli utenti dall'estero (poco meno del 10% del totale) provengono soprattutto da Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia, Belgio, Svizzera, Spagna, Paesi Bassi, Austria. (ANSA).