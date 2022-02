E-R,allerta arancione per vento su alture centro-occidentali

(ANSA) - BOLOGNA, 01 FEB - Allerta arancione per il forte vento sulle alture della montagna parmense, reggiana, modenese e piacentina, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. A emetterla, l'Arpae e la Protezione Civile regionale che hanno emesso anche una allerta di colore giallo per la montagna bolognese e la fascia collinare parmense, reggiana, modenese.

"Nella mattinata di mercoledì 2 Febbraio - viene spiegato - sono previsti venti provenienti da Nord-Ovest sui rilievi appenninici centro-occidentali, da burrasca moderata (62-74 Km/h) a burrasca forte (75-88 km/h); fenomeni in attenuazione dal primo pomeriggio". (ANSA).