Covid: a Bologna stop al divieto di manifestare in centro

Non sarà prorogata la direttiva che vieta le manifestazioni nel centro storico di Bologna, scaduta ieri. Lo ha detto il prefetto Attilio Visconti, al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "La considerazione - ha spiegato - nasce soprattutto dal fatto che la curva pandemica non sta registrando un acutizzarsi, ma bensì un ridimensionamento. Quindi, insieme al sindaco e alle forze di polizia si è pensato di non inasprire ulteriormente una situazione che dal punto di vista della democrazia e dell'esercizio del manifestare trova una limitazione grave nel non concedere tutti gli spazi richiesti".

Le manifestazioni, ha chiarito comunque Visconti, "qualora organizzate in centro storico dovranno seguire le norme anti Covid, dall'uso della mascherina al distanziamento", regole che detterà il questore che darà le prescrizioni. Ma "soprattutto dovrà sempre essere considerato l'andamento della pandemia".

Dunque, il comitato ha suggerito al prefetto "di non reiterare la direttiva e il prefetto ha accolto il suggerimento". (ANSA).