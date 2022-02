Aggressione di gruppo e rapina, misura cautelare a 5 minori

Per cinque giovanissimi di età compresa fra i 15 ed i 17 anni, residenti fra Parma e Noceto (Parma), è stata disposta la misura cautelare della permanenza in casa dal Tribunale dei Minori di Bologna. Il provvedimento arriva dopo l'aggressione che i cinque avevano messo a segno ai danni di un gruppetto di tredicenni con la rapina di un portafogli.

L'episodio risale al 19 settembre quando i giovani, durante una sagra di paese a Collecchio (Parma), hanno circondato ed aggredito i tredicenne cercando di portare via orologi, cellulari e denaro. Alla fine l'aggressione aveva fruttato solo un portafoglio contenente poche decine di euro. I genitori dei ragazzi aggrediti hanno denunciato l'episodio il giorno dopo e le indagini sono state rese difficoltose dal fatto che nessuno, al momento dell'aggressione, avvenuta di fronte a molte persone, aveva chiamato il 112. L'analisi delle videocamere di sorveglianza presenti in zona hanno però permesso ai carabinieri di risalire ai cinque minori e il giudice per le indagini preliminari, ritenendo integrata la gravità indiziaria e il pericolo di reiterazione della condotta criminosa, ha disposto la misura cautelare.