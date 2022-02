A Bologna un tassista aiuta una donna a partorire in casa

Quella di due giorni fa doveva essere una domenica di lavoro come tante altre, ma visto quello che è successo sarà impossibile da dimenticare. Siamo a Bologna, verso le 13.30, quando un tassista della Cotabo riceve una chiamata mentre si trova nel parcheggio dell'ospedale Maggiore.

Pochi minuti di viaggio e il protagonista di questa storia arriva a destinazione e trova ad attenderlo un ragazzo straniero che, in maniera concitata, lo invita ad entrare in casa.

Il cliente, però, non voleva essere aiutato a caricare i bagagli in auto, ma aveva bisogno d'aiuto perché una giovane donna stava per mettere al mondo suo figlio. Il tassista allora non si è perso d'animo e dopo essersi rimboccato le maniche l'ha aiutata a partorire. Il bambino è nato alle 13.46, e il socio di Cotabo, insieme ad una vicina di casa, lo hanno avvolto in una coperta e aiutato respirare, prima di riconsegnarlo alla mamma.

Il tassista, Fabrizio Rossi, 28 anni, tra la sorpresa degli operatori quando si è qualificato, ha allertato subito il 118, che è arrivato sul posto pochi minuti dopo. "Di storie di tassisti ne ho sentite centinaia, ma questa mi mancava - ha detto Riccardo Carboni, presidente di Cotabo - Siamo orgogliosi di quello che ha fatto il collega, un nostro giovane socio speciale al quale daremo un riconoscimento al merito della cooperativa per il suo comportamento" (ANSA).