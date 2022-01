Vaccini: quasi 2mila bambini agli open day in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - Quasi duemila bambini (1.900 a mezzogiorno) si sono presentati, in mattinata, in uno dei 28 centri vaccinali che in Emilia-Romagna stanno facendo l'open day vaccinale dedicato alla popolazione in età scolare (5-19 anni).

L'open day proseguirà per tutto il giorno, in tutte le province della Regione. (ANSA).