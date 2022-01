Morti fratellini nel Reggiano, incendio da un termosifone

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GEN - Sarebbe da ricercare nel malfunzionamento di un termosifone a gas, l'incendio scoppiato ieri sera verso le 22 in una casa di Fabbrico (Reggio Emilia) dove sono morti due fratellini, un maschio e una femmina, di 7 e 8 anni.

Secondo la ricostruzione fatta da carabinieri e vigili del fuoco, il guasto all'impianto ha saturato una stanza di gas, provocando un'esplosione che ha poi causato l'incendio. I due bambini erano al primo piano, non sono riusciti a scappare e sono morti fra le fiamme, poi domate dai vigili del fuoco. La madre, al momento dello scoppio, si trovava nel cortile esterno ed è riuscita ad uscire e chiamare i soccorsi.

I corpi dei due bambini sono a disposizione della Procura, mentre la casa è stata dichiarata inagibile. I genitori dei due bambini, di origine pakistana, e altri due fratelli che al momento non si trovavano in casa, hanno trovato ospitalità da amici. (ANSA).