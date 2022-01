Tamponamento tra due auto, morta 26enne nel Ferrarese

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - Incidente mortale, nella serata di ieri intorno alle 21 a Comacchio, nel Ferrarese, sulla Superstrada per il mare,-raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi. A perdere la vita - a seguito di un tamponamento tra due auto, una delle quali finita fuori strada - una 26enne di Ostellato: la giovane, in viaggio come passeggera, è stata sbalzata fuori dalla vettura a causa dell'impatto tra i veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Comacchio, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. (ANSA).