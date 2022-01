Musica: la pianista Ying Li in concerto a Bologna e Ravenna

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - Dalla Cina agli Stati Uniti fino all'Italia: la pianista Ying Li - perfezionamento al Curtis Institute of Music di Philadelphia e master alla Juilliard di New York - il 2 febbraio arriva a Bologna al DamsLab Auditorium per un nuovo appuntamento della rassegna Musica Insieme in Ateneo dedicata alle stelle nascenti del mondo della musica internazionale.

La pianista cinese lo scorso anno ha vinto la prima edizione del Premio Internazionale Antonio Mormone (promosso dalla Società dei Concerti di Milano) conquistando subito dopo il pubblico del Teatro alla Scala con una straordinaria interpretazione del Secondo Concerto di Rachmaninov. Una personalità e un'intensità espressiva che hanno impressionato successivamente anche la giuria dello Young Concert Artists Auditions di New York.

Per il suo debutto bolognese, Ying Li proporrà un programma di grande impegno, attraversando tre secoli di letteratura per tastiera: dalla quinta Suite francese di Johann Sebastian Bach ai Fantasiestücke Op. 12 di Robert Schumann fino a due brevi pezzi dalla raccolta Iberia di Isaac Albéniz. La locandina si chiuderà con la suite di tre Danzas Argentinas composta nel 1937 da Alberto Ginastera. Ying Li replicherà il concerto al Teatro Alighieri di Ravenna il 6 febbraio alle 11. (ANSA).