Incendio in abitazione nel Reggiano, morti due ragazzi

Due ragazzi sono morti in un incendio che si è sviluppato in un incendio in un'abitazione nel comune di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. Le fiamme, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, hanno interessato una abitazione a due piani. Durante le operazioni di soccorso altre due persone, presumibilmente i genitori, sono state salvate e affidate al personale medico.