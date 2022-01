Giorno Memoria: Teatro Comunale Bologna celebra domani sera

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - In occasione del 77/o anniversario della Giornata della Memoria, il Teatro Comunale di Bologna e la Comunità Ebraica della città propongono un concerto dell'Orchestra della Scuola dell'Opera e del Coro Giovanile del teatro, diretti da Valentino Corvino e Alhambra Superchi, il 30 gennaio alle 20.30 all'Auditorium Manzoni.

La serata è dedicata a musiche di compositori ebrei sfuggiti alla Shoah e rifugiatisi negli Stati Uniti. Il concerto si aprirà con l'Ouverture in si minore Op. 26 Le Ebridi composta da Felix Mendelssohn-Bartholdy dopo il suo viaggio nell'arcipelago scozzese nell'agosto del 1829. L'Orchestra sarà impegnata subito dopo nell'Adagietto dalla Sinfonia N. 5, una delle pagine più celebri di Gustav Mahler, utilizzata anche per la colonna sonora del film Morte a Venezia di Luchino Visconti.

Toccherà poi al Coro Giovanile interpretare tre canti della tradizione ebraica, nella versione orchestrata e arrangiata dallo stesso Valentino Corvino, Ma navu, Hava nagila e Gam Gam; quest'ultimo insegnato ai bambini dalle maestre ebree durante le deportazioni. In programma anche la prima esecuzione italiana del Concerto da camera per oboe e archi Op. 146 di Mario Castelnuovo-Tedesco, di cui la prima versione risale al 1950, ma del quale furono realizzate anche successive edizioni sino al 1968, anno della morte dall'autore. Solista il Primo Oboe del Teatro Comunale Paolo Grazia. (ANSA).