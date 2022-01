Covid: 15.000 nuovi casi in E-R, altri 39 decessi

(ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - Sono 15.023 - 1.028.770 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al Covid registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 51.647 tamponi eseguiti. L'età media è di 35,1 anni mentre sul territorio il Bolognese si pone in tesa con 3.502 contagi, seguito dal Modenese (1.886), dal Reggiano (1.646), dal Ravennate (1.460), dal Riminese (1.257), dal Parmense (1.168), dal Cesenate (1.076), dal Ferrarese (1.052), dal Piacentino (837), dal Forlivese (718) e dal Circondario Imolese (421).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva calano di una unità, rispetto a ieri, attestandosi a quota 146 con un'età media di 62,8 anni - sul totale, 91 non sono vaccinati pari al 62,3%; - mentre quelli ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.617, 6 in più rispetto a ieri, con un'età media di 71,6 anni.

I malati effettivi, sono 381.158 , in calo di 847 unità: di questi, 378.395 sono in isolamento a casa, il 99,2% del totale.

Le persone complessivamente guarite sono 15.831 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 632.593. Da ieri si registrano 39 decessi tra cui - la più giovane - una donna di 65 anni nel Bolognese.

Sul fronte della campagna vaccinale, nel primo pomeriggio state somministrate complessivamente 9.6254.176 dosi: sul totale sono 3.695.102 le persone sopra i 12 anni che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91,9%, mentre quelle con prima dose hanno raggiunto il 94% (3.779.011) mentre le terze dosi fatte sono 2.295.016. (ANSA).