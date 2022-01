Deflorian e Tagliarini reinterpretano Fellini

(ANSA) - BOLOGNA, 28 GEN - Nel film 'Ginger e Fred' di Federico Fellini, Marcello Mastroianni e Giulietta Masina interpretano Pippo e Amelia, un'anziana coppia di ballerini di tip tap, che si ritrovano dopo anni per partecipare ad un varietà televisivo: "Non credo che avremo ancora l'occasione di ballare insieme" è la frase che Amelia dice a Pippo alla fine del film. Daria Deflorian e Antonio Tagliarini hanno rovesciato la frase felliniana in 'Avremo ancora l'occasione di ballare insieme', loro ultimo spettacolo in scena dal 3 al 6 febbraio all'Arena del Sole di Bologna. Con loro sulla scena anche Francesco Alberici, Martina Badiluzzi, Monica Demuru ed Emanuele Valenti, per far rivivere tre differenti momenti della vita della coppia.

Come detto da Fellini stesso, parlando del mestiere dell'attore, Ginger e Fred è prima di tutto "una ballata dedicata agli artisti e alle artiste, al loro desiderio di essere un altro, alla loro determinazione a giocare per tutta la vita, a cadere ad ogni ciak, a mettere nei dettagli insensati la loro biografia più segreta, al loro smascherarsi intenzionalmente senza intenzione".

'Avremo ancora l'occasione di ballare insieme', un lavoro nato nei mesi della pandemia, è diventato, invece, quasi lo slogan di un rinnovato desiderio, e occasione di un incontro. Lo spettacolo, che arriva dopo un'altra pièce che Deflorian e Tagliarini avevano tratto dal mondo del cinema, 'Deserto Rosso' di Michelangelo Antonioni, permette ai due artisti di continuare a confrontarsi con l'immaginario cinematografico. 'Avremo ancora l'occasione di ballare insieme' è quindi anche un progetto su Marcello Mastroianni e Giulietta Masina, Fred Astaire e Ginger Rogers. Un lavoro sulla coppia e sul dialogo, come possibilità di procedere insieme, di generare azioni, anche immaginarie, una ricerca sul filo rosso che unisce le generazioni. (ANSA).