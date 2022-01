Covid: E-R, un milione di contagiati da inizio pandemia

Con i nuovi positivi di oggi l'Emilia-Romagna supera il milione di cittadini contagiati dal coronavirus da inizio pandemia: i nuovi casi sono circa 17mila su 87mila tamponi delle ultime 24 ore. I ricoveri in regione sono stabili ma si contano altri 30 decessi, tra i quali i più giovani sono un 44enne e una 46enne in provincia di Rimini.

Complessivamente si sfiorano le 15mila vittime. L'Rt scende sotto quota 1 e si conferma fascia 'gialla'. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

Dall'inizio dell'epidemia, in regione si sono registrati 1.013.749 casi di positività, 16.941 in più rispetto a ieri, su un totale di 87.361 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. L'Rt regionale è 0,99, al di sotto della soglia epidemica di 1 (rispetto all'1,21 della scorsa settimana), l'incidenza dei nuovi casi è 2.732,8 ogni 100mila abitanti (rispetto a 2.797/100mila), l'occupazione dei posti letti Covid ordinari in area medica è al 29% (dal 27%) e quella dei posti letto nelle terapie intensive al 17% (invariato). L'Emilia-Romagna si conferma quindi in zona gialla.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 147 (-2), età media 64 anni. Sul totale, 93 non sono vaccinati. Negli altri reparti Covid ci sono 2.611 (+1).

I malati effettivi sono 382.007 (-18.882), il 99,2% in isolamento domiciliare.