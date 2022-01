Anziano disperso e ritrovato dopo due giorni in ipotermia

Un anziano di 81 anni, non cosciente e in stato di ipotermia, è stato rintracciato questo pomeriggio dai carabinieri a Bazzano, piccola frazione della montagna est della provincia di Parma.

L'uomo si era allontanato da casa da circa due giorni e questa mattina i familiari avevano denunciato la scomparsa. L'81enne aveva già problemi di salute è ora in osservazione all'ospedale Maggiore di Parma.