Al cardinale Zuppi 'Premio a una vita' Accademia Incamminati

(ANSA) - RAVENNA, 28 GEN - Sarà conferito al cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, il 'Vincastro d'argento-Premio a una vita', massimo riconoscimento dell'Accademia degli Incamminati di Modigliana. La consegna avverrà nell'ambito della Tornata accademica che sarà ospitata sabato 5 febbraio dalle 10.15 al teatro Goldoni di Bagnacavallo (Ravenna).

L'iniziativa, promossa con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Bagnacavallo, sarà dedicata al tema 'Etica e sostenibilità': dopo i saluti della sindaca Eleonora Proni, a intervenire saranno Venerino Poletti e Antonio Patuelli, rispettivamente presidente e presidente emerito dell'Accademia degli Incamminati, fondata nel 1660 a Modigliana dal letterato Bartolomeo Campi. La mattinata si concluderà con la consegna al cardinal Zuppi del Vincastro d'argento conferitogli dall'Accademia, come si legge nelle motivazioni, "per l'impegno gravoso quale arcivescovo di Bologna e l'attenzione profusa verso la nostra Romagna".

L'iniziativa è riservata in via prioritaria ai soci dell'Accademia degli Incamminati. Il pubblico può prenotarsi, fino a esaurimento dei posti disponibili, contattando l'Ufficio Cultura del Comune di Bagnacavallo. (ANSA).