Vaccini: E-R, secondo Open day per fascia 5-19 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 26 GEN - La campagna vaccinale in Emilia-Romagna accelera con la fascia 5-19 anni. La Regione propone un altro appuntamento speciale con la vaccinazione per proteggere bambini e ragazzi, in collaborazione con le Ausl e gli ospedali regionali: si tratta infatti di un secondo open day dedicato alla popolazione in età scolastica. Domenica 30 gennaio in diverse fasce orarie, dal mattino al pomeriggio, bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni potranno ricevere la somministrazione del vaccino alla presenza, nel caso dei minorenni, di un genitore o di chi ne fa le veci.

L'accesso agli hub avverrà secondo modalità organizzative che saranno comunicate dalle singole Ausl. Rispetto alla prima giornata, non solo è garantito almeno un centro vaccinale per ogni città capoluogo, ma è aumentato il numero complessivo di centri aperti, con una presenza significativa anche nelle province.

"L'open day di domenica 16 gennaio ha dato buoni risultati - afferma l'assessore alle Politiche per la salute Raffaele Donini - visto che siamo riusciti a somministrare 6.700 dosi a bambini e ragazzi in età scolare. Lo sforzo da parte delle Aziende sanitarie per la gestione di questa macchina organizzativa è notevole, visto che anche in provincia ci saranno molti centri aperti. Saremo ripagati del sacrificio se in tanti coglieranno questa occasione".

L'equipe vaccinale sarà affiancata da pediatri e altri esperti pronti a rispondere a ogni domanda. (ANSA).