Modena verso lo stop al fumo all'aperto nelle aree verdi

(ANSA) - MODENA, 26 GEN - Vietare il fumo di sigaretta in aree verdi, all'ingresso di uffici postali e scuole, nelle code nelle strutture sportive e alle fermate dei bus. È quanto prevede un ordine del giorno approvato all'unanimità in consiglio comunale a Modena, come riporta la stampa locale. A proporre il provvedimento all'amministrazione è il consiglio comunale che così si è espresso giovedì scorso. A presentare l'ordine sono stati i gruppi Pd, Europa verde-Verdi, Modena Civica e Movimento Cinque Selle. Per quanto riguarda le aree verdi, il divieto dovrebbe essere applicato in particolare nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport e alle attività ricreative dei bambini, nelle aree cani.

Il progetto raccoglie il placet di Federconsumatori e Adiconsum. "È una buona notizia - scrivono le associazioni - che si innalzi l'attenzione generale anche sugli effetti del fumo passivo, in particolare rispetto ai bambini e alle donne in gravidanza". Tuttavia, aggiungono, a febbraio 2021 il Consiglio Comunale di Carpi aveva votato un ordine del giorno simile e a un anno di distanza i contenuti dell'atto non sono stati ancora recepiti. Le associazioni invitano dunque le Giunte a dare corso al più presto alle norme. "Se questo avverrà entro il 31 maggio, giornata mondiale contro il fumo, sarà un bel modo per riempire di significato quella data". (ANSA).