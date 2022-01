Covid: 19mila casi e 53 morti fra cui due 46enni

Sono poco più di 19mila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna su 73mila tamponi, mentre i ricoveri sono in lieve calo nei reparti e sostanzialmente stabili nelle terapie intensive. Si contano oggi 53 decessi in regione, fra cui anche due uomini di 46 anni, i più giovani. In totale le vittime Covid-19 in regione sono 14.902. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 152 (due in più da ieri), 90 dei quali non vaccinati. Per quanto riguarda gli altri reparti Covid, i degenti sono 2.577 (-17 rispetto a ieri).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 396.015 (+12.053), il 99,3% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere. (ANSA).