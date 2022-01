Giorno Memoria: volume 'Eroi' con i quotidiani Gruppo Monrif

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - Nel Giorno della Memoria QN Quotidiano nazionale, il Resto del Carlino, la Nazione e il Giorno portano in edicola 'Eroi', volume di Gianfranco D'Amato, da oggi in abbinamento facoltativo a 9.90 euro con i quotidiani del Gruppo Monrif. Nel libro - spiega l'autore, ingegnere elettronico ma anche imprenditore e manager e organizzatore di eventi musicali e concerti - "vengono raccontate otto storie di uomini e donne poco noti o completamente sconosciuti che, in luoghi e in modi diversi, fecero delle scelte coraggiose e divennero eroi inconsapevoli di esserlo. Tutto ciò, senza far troppo rumore, in silenzio, senza clamore, con determinazione assoluta".

Una studentessa, un ufficiale nazista, un medico, due campioni dello sport, un agente segreto, un manager, un ufficiale russo: "tutti hanno lasciato una traccia che noi oggi dovremmo seguire con rispetto, ammirazione e gratitudine, per conoscere, capire, riflettere e porsi domande, farne e farsene tante, così da arrivare poi anche a quelle giuste, provando e sbagliando per sviluppare una coscienza critica, uno sguardo sul mondo e soprattutto per fare in modo che quei sei anni orribili non si ripetano mai più".

Se è vero che parlare di Olocausto vuol dire soprattutto parlare di orrore, di morte, di crudeltà e di uno dei capitoli più vergognosi della nostra umanità - sottolinea l'editore - è altrettanto vero che, sempre più spesso e anche grazie all'istituzione della Giornata della Memoria, è diventato un'occasione per parlare di valori come vita e speranza: la speranza dei sopravvissuti, di chi non ha mai rinunciato a credere che ce l'avrebbe fatta nonostante ciò che vedeva intorno e la speranza condivisa delle piccole comunità che si formavano nelle stanze dei campi di concentramento. (ANSA).