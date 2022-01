'LabOratorio' 2022 ricorda i centenari di Gassman e Tognazzi

Dall'ambiente alla fantascienza, dall'informazione al mondo dello spettacolo, dal successo dei talent show a quello dei podcast: sono tanti i temi di cui si occuperà la nuova stagione dell'Oratorio di San Filippo Neri, che prenderà avvio sabato 29 gennaio, curata dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna insieme a Mismaonda. L'Oratorio bolognese ospiterà fino a maggio oltre 35 eventi tra spettacoli, dialoghi, presentazioni di libri, anteprime nazionali e omaggi a protagonisti della cultura. Ad aprire la stagione del 'LabOratorio' sarà un monologo scritto e interpretato da Stefano Pesce, in occasione della Giornata della Memoria, in collaborazione con il Museo Ebraico.

Nell'anno del centenario di Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, a tracciarne un ritratto saranno i rispettivi figli: Ricky Tognazzi presenterà il documentario 'La voglia matta di vivere', in onda a marzo sulla Rai, mentre Paola Gassman, primogenita di Vittorio, ricorderà il padre con aneddoti e un assaggio teatrale.

A dieci anni dalla morte di Lucio Dalla, la cantautrice Roberta Giallo omaggerà l'artista bolognese nella data simbolo del 4 marzo, il suo giorno di nascita. E ancora, un omaggio al critico teatrale Franco Quadri, ideato dall'attrice Fiorenza Menni e a cura dell'associazione Ubu. E poi, come vanno riportate e lette le notizie? Tre gli esempi proposti: il primo, satirico, sarà illustrato dal comico Enrico Bertolino e dal giornalista Luca Bottura; il secondo, radiofonico, dalla scrittrice e conduttrice Claudia De Lillo; il terzo, incentrato sulla ricerca degli errori e dei refusi, dai giornalisti Marianna Aprile e Alessio Viola. Per 'Libri in scena' sono in programma, tra gli altri, incontri con il conduttore Fabio Canino, gli attori Valerio Aprea, Francesca Neri e Isabella Carloni, la cantautrice Nina Zilli e il regista Peter Stein.

