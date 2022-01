Incendio doloso nel cantiere vicino all'ospedale, arrestato

Un pregiudicato di 24 anni è stato arrestato nella notte a Parma per un incendio doloso scoppiato ieri sera intorno alle 23 nel cantiere vicino al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Immediatamente dopo aver allertato la centrale dei Vigili del Fuoco, dopo la segnalazione di un cittadino, le Volanti della Polizia hanno controllato tutte le vie limitrofe e hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto e si stava allontanando dall'aerea del cantiere e per questo è stato fermato per le prime verifiche.

Il rogo ha interessato tre prefabbricati usati dagli operai del cantiere per il deposito degli attrezzi causando ingenti danni. Le fiamme hanno anche coinvolto un escavatore e sono servite più di due ore per mettere in sicurezza la zona. Sul posto è anche intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi fotografici. Le fiamme non hanno causato feriti.

È in corso di valutazione la ricostruzione delle ragioni del gesto. (ANSA).