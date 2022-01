Oltre 17.000 nuovi casi ,morta 12enne con gravi patologie

Sono 17.887 - 913.835 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al Covid emersi nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 75.815 tamponi eseguiti. A questi casi ne vanno aggiunti 1.350 registrati da ieri a Ferrara e provincia che - spiega la regione - per un problema di rilevamento, non è stato possibile caricare da parte della Ausl.

Il totale complessivo di oggi sarebbe quindi di 19.237 casi.

Calano di tre unità - passando da 145 a 142 - i pazienti ricoverati nelle terapie intensive - 84 non vaccinati e 58 vaccinati con ciclo completo - mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono sostanzialmente stabili a quota 2.467, 8 in più rispetto a ieri.

Tornando ai nuovi contagi - l'età media è di 34,9 anni - la distribuzione sul territorio vede in testa la provincia di Bologna con 3.443, seguita da Modena (3.321), Reggio Emilia (2.176), Ravenna (1.952), Rimini (1.706), Parma (1.598), Forlì (1.053), Piacenza (1.010), Cesena (970), il Circondario Imolese (595) e Ferrara con 63 cui vanno aggiunti i 1.350 non comunicati al ministero della Salute e recuperati nei prossimi giorni.

Quanto ai malati effettivi, questi sono 358.150 (+10.016 rispetto a ieri) di cui 355.541 (+10.011 rispetto a ieri) in isolamento a casa, pari al 99,3% del totale dei casi attivi mentre sono 29 i decessi registrati da ieri tra cui una donna di 71 anni in provincia di Ferrara e una ragazzina di 12 anni nel Riminese, affetta, sottolinea la Regione nel suo bollettino, gravi pluripatologie pregresse. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i morti, in Emilia-Romagna sono stati 14.748.

Sul fronte della campagna vaccinale, infine, nel primo pomeriggio sono state somministrate complessivamente 9.356.266 dosi. Sul totale sono 3.674.726 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 91,4% mentre le terze dosi fatte sono 2.088.807.