Musica: workshop e incontri su Tosca al Comunale di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 18 GEN - In occasione della prossima apertura della stagione lirica, il 29 gennaio prossimo con l'opera di Giacomo Puccini, Tosca, il Teatro Comunale di Bologna avvicinerà il pubblico allo spettacolo con una serie di iniziative per farlo entrare ancora di più nell'allestimento del regista Hugo De Ana e del direttore Daniel Oren. L'installazione "Come nasce un capolavoro. Viaggio interattivo nelle note di Tosca", realizzata in collaborazione con la Fondazione Puccini di Lucca e l'Archivio Ricordi, che mettono a disposizione una copia del libretto originale dell'opera, ne farà scoprirne curiosità e aspetti inediti. Dal 19 gennaio al 6 febbraio nel Foyer Respighi del teatro - dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18 e il sabato dalle 11 alle 15 - si potrà consultare in modalità interattiva il documento sul quale Puccini lavorò con grande intensità. La sua grafia, quelle di Giacosa e Illica, e quella Giulio Ricordi, si avvicendano in annotazioni, correzioni, chiose, schizzi musicali e piante sceniche, che consentono di ricostruire la lunga e complessa creazione dell'opera. Il 22 gennaio alle 18 si terrà invece un incontro "L'enigma di Tosca. Rapporto tra donne e potere nella società contemporanea", in cui il soprano Maria José Siri, protagonista dello spettacolo inaugurale, dialogherà con l'attivista e avvocata specializzata in diritto antidiscriminatorio Cathy La Torre. Partendo da Tosca si rifletterà sul rapporto tra donne e potere centrale nell'opera e sull'impatto che oggi ha nella società contemporanea. Il 25 gennaio, infine, il Foyer Respighi e la Rotonda Gluck del Teatro ospiteranno il workshop "Puccini inaspettato. Il genio, l'uomo, l'artista", una panoramica del rapporto tra il compositore e le sue opere, attraverso il racconto della sua storia personale e i luoghi dove ha vissuto e ha creato. (ANSA).