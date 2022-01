La Akram Khan Company al Teatro Valli di Reggio Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 18 GEN - La Akram Khan Company, una tra le più innovative del panorama della danza internazionale, sarà al Teatro Valli di Reggio Emilia, il 21 gennaio, per la prima italiana di Outwitting the Devil, nell'ambito della stagione di danza della Fondazione I Teatri. Il gruppo del coreografo inglese attinge alla forma di danza indiana kathak per creare movimento contemporaneo, e mescolando classico e moderno, esplora i nostri rituali più antichi nel mezzo del pianeta in continuo cambiamento.

Ispirato dal frammento recentemente scoperto dell'epopea babilonese di Gilgamesh, il nuovo lavoro di Akram Khan è un concentrato epico sul rituale e sul ricordo. In un paesaggio di tavole rotte e idoli caduti, i suoi sei personaggi scambiano le loro ricchezze e le loro storie, cercando di rendere integri i frammenti dell'antica conoscenza perduta e dimenticata nel tempo. Per tessere la narrazione e il design di questa nuova opera, Akram Khan ha invitato i suoi collaboratori abituali: la drammaturga Ruth Little, il compositore Vincenzo Lamagna, la costumista Kimie Nakano e lo scrittore Jordan Tannahill. Outwitting the Devil invita tutti al tavolo dove la vita, la morte e i nostri miti ricordati a metà sono il pane che spezziamo insieme. "Mi sono risvegliato a un nuovo modo di danzare - dichiara Akram Khan - Ed è quello di danzare le mie idee attraverso i corpi degli altri, compresi i ballerini più anziani, che portano in sé le loro storie e le loro complesse esperienze emotive. Ma ciò che rimane invariato è la mia passione per l'esplorazione di vecchi e nuovi miti nel contesto dei nostri tempi". (ANSA).