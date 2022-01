Fiere: Cosmoprof Worldwide posticipata al 28 aprile

Slitta la 53esima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna. La manifestazione, che doveva svolgersi dal 10 al 14 marzo, è stata riposizionata dal 28 aprile al 2 maggio, per agevolare il più possibile la partecipazione in presenza degli operatori internazionali. "La decisione di posticipare la manifestazione in presenza al 28 aprile - 2 maggio, seppur sofferta, è il frutto di un dialogo continuo e responsabile con i nostri player, per agevolare la presenza degli operatori internazionali, che potranno organizzare la visita all'evento con maggior agio e vivere con maggiore serenità il loro ritorno a Cosmoprof", spiega Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. Per il direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, Enrico Zannini, "le premesse per un'edizione di qualità ci sono tutte". A partire dalle oltre 2.700 aziende che hanno già confermato la loro presenza. (ANSA).