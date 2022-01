Covid impone stop spettacolo Cucinotta-Belvedere a Bologna

Lo spettacolo 'Figlie di Eva' con Maria Grazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi, in programma il 21 e 22 gennaio al Teatro Celebrazioni di Bologna, è stato annullato. Lo ha annunciato, tramite la direzione del teatro, la produzione della pièce, Bis Tremila.

"A malincuore - si legge in una nota indirizzata al pubblico - siamo costretti a interrompere la tournée dello spettacolo 'Figlie di Eva'. La diffusione della pandemia e le continue segnalazioni di contatti a rischio tra i membri della compagnia non ci consentono di garantire le repliche in sicurezza. Siamo profondamente dispiaciuti di annullare uno spettacolo di così grande successo, ma le condizioni di incertezza a cui noi tutti siamo sottoposti sono diventate ormai ingestibili. Speriamo tutti di tornare presto alla normalità e di poter riprendere le repliche con lo spirito e l'entusiasmo di sempre. Ci scusiamo per il disagio". (ANSA).