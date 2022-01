L'Orchestra Bruno Maderna in concerto a Milano e Forlì

(ANSA) - FORLÌ, 17 GEN - L'Orchestra Bruno Maderna, che proprio quest'anno festeggia 25 anni di attività, sarò la protagonista di un doppio concerto in programma il 19 gennaio alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano e il 20 al Teatro Diego Fabbri di Forlì per l'apertura del cartellone di primavera di ForlìMusica. Un doppio appuntamento nato dalla collaborazione fra l'associazione forlivese e la storica Società dei Concerti di Milano che porta così il complesso sinfonico romagnolo al debutto nel capoluogo lombardo. Uguale alle due serate, il programma comprende due capolavori di Mozart e Beethoven: il Concerto per pianoforte e orchestra in mi bemolle maggiore K 271 "Jeunehomme" e la maestosa Sinfonia N. 5 in do minore Op. 67.

Solista nella partitura mozartiana, il pianista Alessandro Taverna che sarà accompagnato dalla bacchetta di Alvise Casellati, il figlio della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che poi si cimenterà con la celeberrima sinfonia beethoveniana. (ANSA).