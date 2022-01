Investì due ragazzi e si allontanò, denunciato 20enne

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - Alterato al volante - con un tasso alcolemico di poco inferiore a 1,4 g/l quindi quasi il triplo rispetto al limite consentito di 0,5 g/l - ha anche investito due pedoni, senza fermarsi. Protagonista della vicenda - andata in scena a Modena la notte del 24 dicembre scorso come riporta la stampa locale modenese - un 20enne neopatentato denunciato dalla Polizia Locale con l'accusa di omissione di soccorso e di guida in stato di ebbrezza.

Nel dettaglio il giovane, residente nella città emiliana, proveniva dal parcheggio di un locale e stava percorrendo via Argiolas a bordo della sua auto quando ha urtato un 26enne e un 24enne residenti a Reggio Emilia che stavano camminando sul ciglio della strada per poi proseguire la marcia fino ad un incrocio dove ha tamponato una vettura guidata da un 29enne modenese.

Sul posto erano intervenuti la Polizia Locale e i sanitari del 118 : le due persone investite erano state accompagnate al Pronto Soccorso di Baggiovara con ferite lievi. Svolto l'alcoltest dall'esame è emerso lo stato di alterazione del 20enne che, come neo-patentato, avrebbe dovuto rispettare la regola del livello di alcol nel sangue pari a 0 g/l. (ANSA).