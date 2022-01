Covid: Modena,striscione solidale a prof che non voleva Ffp2

(ANSA) - BOLOGNA, 16 GEN - Uno striscione, appeso sulla rete di recinzione delle scuole medie 'Carducci' con scritto 'Solidarietà con il personale sospeso'. È quanto apparso - così riporta la Gazzetta di Modena - nei pressi dell'istituto modenese salito agli onori delle cronache nazionali, nei giorni scorsi, a causa della sospensione di una professoressa che si era rifiutata di indossare la mascherina Ffp2 in classe, con gli alunni a lasciare l'aula in segno di protesta, e trovata dalle forze dell'ordine in servizio senza Green pass rafforzato.

Il drappo - osserva il quotidiano locale modenese - è stato lasciato, probabilmente, la scorsa notte, "porta la firma di gruppi autonomi No Vax riconducibili ai centri sociali, un cerchio attraversato da una saetta a freccia" e viene considerato come un "segno di vicinanza" alla docente.

Il rifiuto dell'insegnante di indossare la mascherina Ffp2 aveva innescato la protesta degli alunni, che avevano abbandonato banchi e aula. L'insegnante aveva quindi chiamato le forze dell'ordine ma la Polizia Locale, una volta sul posto, ha accertato che la docente era senza certificato verde (obbligatorio per la categoria) e l'ha multata. L'ufficio scolastico regionale valuta provvedimenti mentre il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni ha annunciato una interrogazione parlamentare al ministro dell'Istruzione.

