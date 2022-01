Covid: in E-R oltre 18mila contagi, stabili i ricoveri

Sono 18.631 i nuovi casi di positività al Coronavirus, individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di oltre 73mila tamponi registrati. A questi vanno aggiunti altri 1.145 casi, registrati ieri a Piacenza che non sono stati conteggiati per un problema di rilevamento. I ricoveri sono sostanzialmente stazionari (quattro in meno in terapia intensiva, 21 in più negli altri reparti Covid. Si contano ancora 19 morti e fra loro ci sono tre persone sotto i 60 anni: un uomo e una donna di 54 e 53 anni nel Ferrarese, una donna di 53 anni in provincia di Reggio Emilia.

I casi attivi continuano ad aumentare e sono 242.685, oltre il 5% dell'intera popolazione. Il 99%, però, è in isolamento domiciliare, perché non necessita di cure ospedaliere. In terapia intensiva ci sono 148 pazienti (101 dei quali non vaccinati), mentre negli altri reparti Covid i ricoverati sono sono 2.187, con un'età media di 68,9 anni. (ANSA).