Lavoro:Zampieri,magazzino Xbt Interporto Bologna riapre 10/1

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GEN - "Non corrisponde al vero che tutti i rapporti di lavoro con il personale menzionato sono stati definitivamente interrotti ed infatti, circa 45/50 risorse tra quelle già impiegate precedentemente riprenderà ad operare nell'ambito della commessa, compatibilmente con le caratteristiche e tempistiche della stessa, a partire dal 10 gennaio 2022". Lo scrive in una nota Zampieri Holding Srl, titolare del contratto di logistica distributiva le cui attività sono svolte all'interno del magazzino Blocco 3.2 dell'Interporto di Bologna: quello in cui operavano gli operai di Xbt Logistica e Servizi, che il 31 dicembre 2021 sono stati informati attraverso un messaggio WhatsApp che il loro contratto non sarebbe stato rinnovato.

Nel magazzino di Fedex/Tnt, fa sapere Zampieri Holding, "i lavoratori interessati non sono 90 ma circa 75". E tutti "erano titolari di un contratto a termine con scadenza 31.12.2021".

Scadenza già nota e quindi, per Zampieri, "la normativa vigente non prevede, per un contratto a termine, la comunicazione in forma scritta della cessazione del rapporto di lavoro".

La holding, inoltre, fa sapere che la comunicazione ai lavoratori "seppur non dovuta, ha rappresentato solo una conferma di quanto già argomentato verbalmente, con ogni singolo lavoratore alla vigilia delle Festività Natalizie, in occasione della consegna, a ciascuno di loro, di una strenna anche in ringraziamento dello sforzo profuso nell'espletamento dell'attività lavorativa".

Quel giorno ai lavoratori "è stato rappresentato, con totale trasparenza, che il loro contratto, al momento, sarebbe terminato al 31.12.2021". In ogni caso, assicura Zampieri, le proteste di autunno non c'entrano con lo stop ai contratti: "Nessun nesso causale può sussistere con gli accadimenti avvenuti nel mese di novembre scorso e le accuse del tutto infondate mosse nei confronti della società da alcuni dei lavoratori". (ANSA).