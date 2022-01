Maltempo: vento e pioggia, Vigili del fuoco in azione nel Forlivese

Diversi interventi dei vigili del fuoco per maltempo in Romagna, tra il 5 e il 6 gennaio soprattutto per alberi caduti a causa del vento lungo la costa e allagamenti per la pioggia. Inoltre, a Balze di Verghereto, una squadra è intervenuta sulla Sp 43, per soccorrere diversi automobilisti in difficoltà a causa del manto stradale ghiacciato. (ANSA).