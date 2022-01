Covid: arriva ordinanza, Emilia-Romagna passa in zona gialla

(ANSA) - BOLOGNA, 07 GEN - L'Emilia-Romagna è in zona gialla.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato infatti l'ordinanza che aumenta le restrizioni.

Non si tratta di una notizia inattesa: la situazione, infatti, da giorni non fa prefigurare altra possibilità: la regione ha infatti superato tutti i parametri previsti, ovvero l'incidenza dei casi e il superamento delle soglie prestabilite per l'occupazione dei letti di terapia intensiva e dei reparti ordinari.

Fra le novità la mascherina diventa sempre obbligatoria all'aperto ed è necessaria la Ffp2 sui mezzi pubblici. Nessuna limitazione, invece, per bar, ristoranti ed esercizi commerciali. (ANSA).