Va a sbattere con un bob contro un albero, grave 30enne

(ANSA) - BOLOGNA, 06 GEN - Invogliato dalle neve caduta nella notte è sceso con un bob nei pressi della sua casa a Viano, nel Reggiano e - forse per la coltre bianca non troppo abbondante - ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero procurandosi diverse ferite. Protagonista della vicenda un uomo di 30 anni che, nell'impatto, ha riportato un trauma cranico con perdita di conoscenza e un importante trauma al torace.

I fatti risalgono alle 15.40 quando il 118 invia sul posto l'ambulanza, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Cusna, i Vigli del Fuoco e l'elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello . L'uomo stabilizzato dall'anestesista è stato imbarcato sull'elicottero e trasferito in codice di massima gravità all'ospedale Maggiore di Parma (ANSA).