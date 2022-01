Covid:Bologna, al Maggiore tre bambini ricoverati a dicembre

(ANSA) - BOLOGNA, 06 GEN - Tra l'1 dicembre 2021 e il 4 gennaio 2022, nella pediatria dell'Ospedale Maggiore di Bologna, sono stati ricoverati per Covid tre bambini: un maschio di cinque mesi con febbre elevata e disidratazione, un maschio di tre mesi con febbre elevata, una femmina di due anni con febbre persistente. È quanto emerge dai dati dell'Ausl di Bologna, relativi agli ingressi nel Pronto soccorso pediatrico del Maggiore.

I tre bambini, ricoverati prima di Natale, appartenevano a nuclei familiari con focolai Covid in atto. In ciascuna famiglia era presente almeno un componente non vaccinato. Dall'1 dicembre al 4 gennaio si sono registrati 1.433 accessi in Pronto soccorso pediatrico. I pazienti sottoposti a tampone molecolare sono stati 445, le positività riscontrate 44: il 9,9%. Ma l'incidenza dei positivi sui tamponi sale nettamente da Natale in poi, visto che, dal 25 al 4, su 157 test effettuati quelli positivi sono 30 (il 19,1%).

E, prendendo in considerazione solo i primi quattro giorni dell'anno, a fronte di 61 tamponi effettuati quelli positivi sono stati 13 (21,3%). I 44 pazienti del Pronto soccorso pediatrico del Maggiore risultati positivi al Covid tra dicembre e inizio gennaio hanno tra gli 0 e i 5 anni in 25 casi (nove femmine, 16 maschi), tra i sei e i dieci anni in 11 casi (cinque femmine, sei maschi) e tra gli 11 e i 15 anni in otto casi (due femmine, sei maschi). (ANSA).