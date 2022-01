Covid: nuovo picco in E-R, 18.413 contagi, 24 deceduti

(ANSA) - BOLOGNA, 06 GEN - Nuovo picco di contagi da Covid in Emilia-Romagna: sono 18.413 - 672.222 dall'inizio dell'epidemia - i casi di positività al Coronavirus registrati sul territorio nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 62.472 tamponi eseguiti. In calo di una unità, a quota 140 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive - 109, pari al 77,9% non sono vaccinati e 31, invece, vaccinati con ciclo completo - mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, risultano essere 1.744, 122 in più rispetto a ieri.

Nei dati comunicati oggi al ministero della Salute, ai 18.413 nuovi casi sono stati sommati altri 20.115 casi di positività riscontrati tra il 27 dicembre 2021 e il 3 gennaio di quest'anno e recuperati a seguito dell'adeguamento dei sistemi informativi di registrazione dei contagi alle nuove indicazioni nazionali.

In base al dato complessivo, i casi attivi, cioè i malati effettivi, toccano quota 156.788 (+34.968, considerati i casi recuperati): di questi, sono 154.904 (+34.847, considerati i casi recuperati) quelli in isolamento a casa, con sintomi lievi o privi di sintomi, pari il 98,8% del totale dei casi attivi.

Da ieri si registrano anche 24 decessi: due in provincia di Parma, due in quella di Reggio Emilia, tre in provincia di Modena, sette in provincia di Bologna, quattro in provincia di Ravenna, tre in provincia di Forlì-Cesena e tre in provincia di Rimini. In totale, dall'inizio dell'epidemia, le morti in regione sono state 14.320.

Sul fronte vaccinale, al primo pomeriggio sono state somministrate complessivamente 8.642.041 dosi; sul totale sono 3.623.127 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 90,2%, mentre quelle con almeno una dose (3.704.699) sono arrivate al 92,2%, sempre degli over 12. Le terze dosi già fatte sono 1.530.719. (ANSA).