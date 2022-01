Minacciò la moglie con una mannaia, va in carcere

Per minacciare la moglie aveva impugnato anche una vecchia mannaia, senza colpirla ma riuscendo comunque a spaventarla. Dopo mesi di violenze, è stato portato in carcere un 55enne italiano indagato per maltrattamenti in famiglia. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Molinella (Bologna), che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Bologna dopo che l'uomo ha violato i provvedimenti già emessi a suo carico per tenerlo lontano dalla moglie. Gli stessi militari lo avevano infatti arrestato una prima volta lo scorso 11 novembre, dopo che la donna aveva chiesto aiuto al 112 perché minacciata dal marito con la mannaia.

Il 55enne era stato arrestato ma due giorni dopo il giudice, pur convalidando l'arresto, lo aveva rimesso in libertà con la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie. Non è bastato: quel provvedimento, come accertato dai carabinieri, è stato più volte violato dal 55enne. Vista la gravità della situazione, la Procura ha chiesto un aggravamento della misura cautelare, richiesta che è stata accolta dall'Autorità giudiziaria.