Auto giù da ponte nel Modenese, tre feriti

(ANSA) - MODENA, 02 GEN - Per cause al vaglio, un'auto questa mattina intorno alle 9 è uscita fuori strada sull'Appennino Modenese nella frazione Due Ponti di Fanano, cappottandosi in prossimità di un ponte. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto tre persone ferite, affidandole al personale del 118. (ANSA).