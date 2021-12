Non risponde a chiamata per trapianto, rintracciato da Cc

Era in attesa di un trapianto di fegato urgente ma l'ospedale non riusciva a mettersi in contatto con lui per avvisarlo che c'era un organo disponibile. Così sono intervenuti i carabinieri che hanno rintracciato il paziente. È accaduto all'alba di questa mattina a Piacenza: un medico del centro trapianti del policlinico di Modena ha contattato i carabinieri di Piacenza dicendo che il telefono del paziente, in lista d'attesa per il trapianto, suonava a vuoto. Una pattuglia del Nucleo radiomobile si è quindi recata nell'abitazione del 47enne, avvertendolo che doveva recarsi con urgenza in ospedale. L'uomo, però, riferiva di non aver i mezzi per recarsi subito a Modena in ospedale e per questo i carabinieri si adoperavano mettendolo in contatto con personale sanitario e paramedico del 118 per reperire un mezzo idoneo al recupero e al trasporto dello stesso.