Parma Capitale Cultura 2020+21 chiude con tre giorni eventi

(ANSA) - PARMA, 30 DIC - Si chiuderà il 14, 15 e 16 gennaio il percorso di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21, il cui testimone passerà a Procida il 22 gennaio. Sono in programma diverse iniziative, organizzate nel rispetto della situazione pandemica e delle normative vigenti, anticipate dal sindaco Federico Pizzarotti e dall'assessore alla Cultura Michele Guerra in un video di presentazione su YouTube.

Si parte venerdì 14 con una cerimonia ad invito al Teatro Regio, che vedrà la presentazione del volume 'La cultura batte il tempo. Il progetto di Parma Capitale Italiana 2020+21' edito da Electa e un confronto tra Parma e i sindaci e rappresentanti delle prossime Capitali italiane della Cultura (Procida, Bergamo, Brescia). Per tutto il weekend, dall'imbrunire, i cittadini potranno ammirare in Piazza Garibaldi un'installazione luminosa che farà ripercorrere, grazie alle illustrazioni di Francesco Ciccolella, i due anni di Parma Capitale della Cultura.

Sabato 15 sarà il momento dei volontari di Parma 2020+21 con una premiazione alla Casa della Musica, un incontro per dire grazie a chi ha voluto dedicare il proprio tempo alla cultura.

All'Auditorium 'Mattioli' di Palazzo del Governatore Alberto Nodolini presenterà al pubblico il volume 'Parma Regio Teatro del mondo', una strenna illustrata da immagini che raccontano la lunga storia del Teatro. In giornata sarà inoltre aperto lo spazio di Galleria San Ludovico, con un progetto multimediale dedicato a Parma 2020+21. Sono previste aperture speciali e visite per il 15 e 16 gennaio, fra cui la mostra 'Opera. Il palcoscenico della società' a Palazzo del Governatore, l'apertura gratuita della Camera di San Paolo e la mostra 'FMR.

I segni dell'uomo' a Palazzo Pigorini. (ANSA).