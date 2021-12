Incidenti stradali: auto fuori strada, morta a Carpi

(ANSA) - BOLOGNA, 30 DIC - Una donna di 71 anni è morta in un incidente stradale avvenuto attorno alle 14.30 sulla strada regionale di Correggio fra San Marino e Carpi (Modena). Secondo la prima ricostruzione l'auto è uscita di strada ed è andata ad urtare un ponticello di un passo carraio. La dinamica è comunque ancora al vaglio, anche per capire, se possa essersi trattato di un malore. Per la donna, nonostante l'intervento di vigili del fuoco e sanitari del 118, non c'è stato nulla da fare. (ANSA).