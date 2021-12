Rapina alle Poste a Ferrara, bottino da 77mila euro

'Banda del buco' a segno a Ferrara, per una rapina all'Ufficio postale del quartiere Barco che ha fruttato, questa mattina, a due rapinatori 77mila euro. Questi erano entrati in azione almeno da ieri, quando entrando nell'edificio adiacente che ospita un centro sociale per giovani, ne avevano sfondato la parete creando un buco per accedere all'ufficio postale. Qui hanno trascorso la notte attendendo - alle 8 del mattino - l'arrivo del personale, direttore e una impiegata. Così li hanno bloccati e minacciati con una pistola (giocattolo, come è emerso dal ritrovamento, poiché sarebbe stata smarrita dai rapinatori nella fuga) e un taglierino. Insieme hanno aspettato che la cassaforte, temporizzata, venisse aperta. I due hanno quindi preso il denaro in contanti e poi sono fuggiti. Sul posto, dopo l'allarme, Polizia e Squadra Mobile. Gli inquirenti ora lavorano sulle indicazioni e le descrizioni fornite da direttore e impiegata. In aiuto le possibili telecamere della zona.