Natale: vigili urbani di Bologna consegnano doni ai bambini

(ANSA) - BOLOGNA, 29 DIC - Anche quest'anno, in occasione delle festività natalizie, la Polizia Locale di Bologna ha promosso il progetto "Natale 2021. Cosa può fare un gesto di solidarietà?". Si tratta di una raccolta fondi organizzata tra i vigili urbani per acquistare un regalo di Natale da donare ai bambini di famiglie disagiate individuate e segnalate dai servizi sociali del territorio.

Una raccolta che ha prodotto quasi 1.300 euro, con i quali sono stati acquistati giocattoli, indumenti e materiale scolastico. La consegna dei doni, destinati a un totale di 24 bambine e bambini di 13 famiglie, è avvenuta nei giorni precedenti il Natale in tutti i quartieri cittadini. (ANSA).