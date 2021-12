Covid: E-R vola oltre 4mila nuovi casi, 53mila tamponi

In Emilia-Romagna numero record di nuovi casi di coronavirus registrati in sole 24 ore: i contagi giornalieri volano oltre quota 4mila - 4.134 - il dato più alto dall'inizio della pandemia, complice l'altrettanto numero record di tamponi, oltre 53.300. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,7%. Età media dei contagiati 37,2 anni. Lo comunica la Regione nel bollettino quotidiano. Sul territorio in testa Modena con 756 nuovi casi, seguita da Rimini (624) e Reggio Emilia (522).

La situazione dei ricoveri al momento è abbastanza stabile nelle terapie intensive dove ci sono 113 pazienti con Covid-19 (uno in più da ieri), mentre negli altri reparti ci sono 1.305 degenti, 19 in più da ieri.

Oggi si contano altri 11 decessi con Covid.

Complessivamente sono 62.503 i casi attivi di coronavirus in regione (+3.142), di cui il 97,7% in isolamento domiciliare.