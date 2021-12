Prende a schiaffi la moglie, arrestato dai carabinieri

(ANSA) - BOLOGNA, 28 DIC - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un uomo per maltrattamenti in famiglia. E' successo verso le 19 di ieri quando al 112 è arrivata la segnalazione di una aggressione a una donna, picchiata dal marito all'interno di una abitazione.

Alla vista dei militari che si sono presentati al portone di casa, la donna è apparsa in forte stato di agitazione e con una guancia arrossata. Ha confermato di essere stata schiaffeggiata e presa per il collo dal marito durante una discussione. L'uomo è stato rintracciato poco lontano da casa e arrestato. (ANSA).