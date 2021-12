Auto incolonnate un chilometro per i tamponi nel Ravennate

Centinaia di auto in coda, per almeno un chilometro, ore di attesa per poter fare un tampone molecolare per il coronavirus e traffico in tilt: a Lugo, comune del Ravennate, l'impennata di richieste per tamponi degli ultimi giorni ha reso necessario l'intervento di polizia locale e protezione civile per la gestione della circolazione automobilistica nella zona del gazebo per i tamponi Covid.

In alcune foto scattate dall'alto dalla Polizia locale della Bassa Romagna si vedono due lunghe file di auto sulla via Dante e via provinciale Cotignola che poi convergono nella rotonda che conduce al drive through. Un'immagine che rende l'idea della pressione sul sistema dei tamponi, come sta accadendo in tutta Italia, con un boom di richieste da collegare all'aumento di casi di coronavirus, alla gestione delle quarantene scolastiche, alle richieste ripartite dai medici di base dopo, in molti casi, i tre giorni di chiusura degli studi medici per le festività del 24, 25 e 26 dicembre.

A Lugo il traffico in tilt per le auto dirette al gazebo allestito nel parcheggio dell'ospedale Umberto I. Gli orari dello stesso drive through sono stati dilatati fino a tarda sera per far fronte alle richieste. "Non si rimanda indietro nessuno", fanno sapere, rispetto alle persone in coda con regolare impegnativa per il tampone molecolare. I tempi dei risultati riescono ancora ad essere compresi entro le 24 ore, nonostante il boom.

Volontari di protezione civile supportano la Polizia locale nella gestione degli ingressi, con le auto che formano serpentine nel parcheggio. In accordo con l'Ausl della Romagna è stato prolungato il percorso all'interno del parcheggio, per contenere più auto in attesa. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ricorda che per casi particolari, come per esempio gravidanze o situazioni di allettati, è necessario valutare con l'Ausl la possibilità di effettuare il tampone domiciliare.