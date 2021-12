Storie all'aperto per bambini al teatro Testoni di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 DIC - Da oggi al 30 dicembre e poi il 3 e 4 gennaio alle 17, il cortile del Teatro Testoni Ragazzi in via Matteotti a Bologna ospiterà "Storie all'aperto", StateCaldiSePotete, narrazioni natalizie a cura della compagnia La Baracca in collaborazione con il Gruppo Laboratorio Icaro.

"Natale ormai è passato! Cosa aspettiamo adesso? Beh c'è l'inizio dell'anno, poi la Befana e… sai che ti dico? Si aspetta sempre qualcosa! E allora, mentre aspettiamo, perché non sentiamo una bella storia? Una sola? Facciamo tre!".

Bambini e famiglie saranno accolti in un angolo di città strano e magico dove un piccolo gruppo di personaggi, un po' folletti e un po' vagabondi, hanno delle storie che aspettano di essere ascoltate. "Storie buffe corte e improbabili, semplici e curiose come l'attesa, - spiega la compagnia - attesa di qualcosa di sorprendente o di qualcosa che si desiderava tanto.

Storie da ascoltare mentre si aspetta, storie di freddo da ascoltare all'aperto per stringersi, mamme, papà, fratelli, zii, nonne ed amici. Perché le parole avvicinano, cuori e cervelli, ci uniscono nel nostro essere unici e simili. Perché ascoltare storie scalda". In scena per il Gruppo Laboratorio Icaro: Milena Martelli e Luca Sangiorgi, Michela Camiletti, Antonia Cerone e Lorenzo Chiccoli. Ai partecipanti, dai 12 anni in su, è consigliato portare una coperta, oltre agli obbligatori Green Pass rafforzato e mascherina. (ANSA).