Portafogli in pelle di pitone sequestrati al Marconi

(ANSA) - BOLOGNA, 27 DIC - Tre portafogli in pelle di pitone della specie 'Python Spp', che rientra fra quelle minacciate di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto Marconi di Bologna da guardia di Finanza e Ufficio delle Dogane. Erano abilmente nascosti tra gli effetti personali di un passeggero in arrivo dal Senegal via Parigi, che era sprovvisto della documentazione necessaria oltre che dei regolari certificati d'importazione Cites richiesti dalla normativa internazionale.

Il sequestro è stato fatto nell'ambito delle attività di controllo mirate al rispetto delle norme a salvaguardia di specie di flora e fauna tutelate dalla Convenzione di Washington. L'introduzione nel territorio nazionale di oggetti riconducibili a specie protette è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 a un massimo di 15.000 euro, con la confisca degli specimen protetti. (ANSA).