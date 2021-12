Incendio in una villetta a Cesena, salvati bambini e anziana

(ANSA) - CESENA, 27 DIC - Incendio, in mattinata a Cesena. Ad andare a fuoco, poco dopo le nove, una villetta a due piani in via T,assello, nella prima periferia. Le fiamme si sono sviluppate nella zona cucina per poi estendersi rapidamente ad altri ambienti, coinvolgendo anche un pergolato esterno. La rapidità del dilagare del fuoco e l'intenso fumo hanno bloccato all'interno dell'abitazione due bambini e una anziana. Solo il rapido intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con ben sette squadre, ha permesso di trarli in salvo per poi affidarli al personale sanitario accorso. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Dura la lotta dei pompieri per circoscrivere e poi domare l'incendio; si è anche provveduto a mettere in sicurezza due bombole di gpl che minacciavano di esplodere per il forte calore. Ad una prima parziale stima i danni subiti dalla struttura, che è stata dichiarata inagibile, paiono ingenti.

Sulle cause scatenanti il fuoco sono in corso indagini, ma il fatto che il rogo sia partito dalla cucina fa presumere un corto circuito di qualche elettrodomestico o dell'impianto elettrico.

